Handanovic, niente più scouting. L’Inter ha un nuovo ruolo per lui! – TS

Per Samir Handanovic finisce un’altra era – quella da scouting – e ne inizia un’altra ancora più importante. L’Inter ha deciso di affidare all’ex portiere un nuovo ruolo all’interno del club.

FUORI DALLA PORTA – Il finale con l’Inter non è stato tra i più semplici per Samir Handanovic. Il portiere, che era diventato anche capitano della squadra nerazzurra, ha tolto per sempre i guantoni al termine della scorsa stagione. Stagione, tra l’altro, particolarmente tormentata per via della presenza “ingombrante” di André Onana, designato a sostituirlo. Simone Inzaghi ha cercato di gestire nel miglior modo possibile l’alternanza fra i due estremi difensori, fino a quando il camerunese – ora al Manchester United – non ha definitivamente scavalcato Handanovic nelle gerarchie di squadra. Il portiere sloveno ha, così, salutato il mondo del calcio giocato, ma non quello nerazzurro.

Handanovic e l’evoluzione nell’Inter: adesso un altro ruolo di rilievo!

NUOVO RUOLO – Dopo il ritiro, infatti, Samir Handanovic è rimasto all’interno dell’Inter, nel ruolo di addetto allo scouting insieme al resto del team nerazzurro. Adesso, però, la vita dello sloveno sta per cambiare nuovamente. Nel giro di un solo anno l’ex estremo difensore è pronto ad alzare l’asticella e il club nerazzurro ha intenzione di dargli l’opportunità di farlo. Handanovic si metterà alla prova e la prossima stagione diventerà l’allenatore dell’Under-17 dell’Inter, come informa TuttoSport nell’edizione odierna. Un altro ruolo, anch’esso di rilievo, che l’ex calciatore saprà certamente onorare con la serietà che lo ha sempre contraddistinto nei suoi tanti anni con l’Inter.

Fonte: TuttoSport – S. P.