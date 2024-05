Zufferli arbitro di Verona-Inter: oggi esordio (quasi) assoluto

Zufferli sarà l’arbitro di Verona-Inter, partita della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Udine, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Bentegodi.



I PRECEDENTI – Verona-Inter sarà la prima partita per Luca Zufferli come arbitro dei nerazzurri. È il debutto, in un match senza nulla in palio e che si attende tranquillo. Al massimo, il direttore di gara della sezione AIA di Udine aveva fatto da quarto ufficiale quasi tre anni fa, in una partita in casa della Fiorentina, o assistente VAR come per esempio nelle sfide contro Roma e Cagliari del girone di ritorno 2021-2022. Non è quindi un esordio assoluto, ma poco ci manca.

Zufferli senza precedenti con l’Inter: i numeri prima del Verona

LE PARTITE – Oggi cifra tonda per Zufferli: con Verona-Inter tocca quota dieci partite in cui ha fatto l’arbitro in Serie A. L’esordio il 12 febbraio 2023, in una vittoria per 0-1 del Monza a Bologna. Sono sei le sue apparizioni nel campionato in corso, l’ultima lo scorso 13 maggio sempre coi brianzoli protagonisti ma sconfitti 2-1 dalla Fiorentina. Anche il Verona, come l’Inter, è alla prima con Zufferli.