Precedenti Verona-Inter: l’ultima volta a maggio super goleada

Verona-Inter si gioca stasera alle ore 20.45 e i precedenti sono buoni a livello generale. Peraltro con una goleada nell’ultima, che fu anch’essa a maggio.



PRECEDENTI VERONA-INTER – Quello di oggi sarà il Verona-Inter numero 42 in trasferta. Fra pochi giorni il centenario della prima, una vittoria per 1-2 il 7 giugno 1914. I successi sono poco più della metà, 22, contro gli 8 degli scaligeri e 11 pareggi. I gol fatti 68, quelli subiti 41. Dopo l’1-0 del 9 febbraio 1992, gol di Ezio Rossi, l’Inter è imbattuta al Bentegodi con 9 vittorie su 12. Con la striscia positiva cominciata il 3 novembre 1996 con uno 0-1 deciso da una grande azione di Javier Zanetti, all’epoca ancora non capitano. Al Bentegodi l’Inter ha poi giocato anche in “casa” in Coppa UEFA, il 3 ottobre 1990 battendo 3-1 il Rapid Vienna ai tempi supplementari e qualificandosi. All’andata è indimenticabile il gol di Davide Frattesi in pieno recupero, valso il 2-1 il 6 gennaio. Uno dei grandi momenti nella corsa per la seconda stella.

Verona-Inter, nei precedenti una goleada a maggio

LA PRIMA VOLTA – In totale (anche casa e Coppa Italia) i precedenti sono 85, con 54 vittorie dell’Inter e 8 del Verona con 23 pareggi, 164 gol fatti e 62 subiti. Con un’altra particolarità: l’Hellas non è mai riuscito a imporsi al Meazza. L’ultima volta al Bentegodi è invece dolcissima, addirittura 0-6 il 3 maggio 2023. Nell’ultimo turno infrasettimanale della scorsa stagione la squadra di Simone Inzaghi dilaga, contro un avversario che stava lottando per la salvezza (poi ottenuta allo spareggio con lo Spezia). Dopo un autogol di Adolfo Gaich fa un capolavoro Hakan Calhanoglu con un gran tiro da fuori, quindi segna Edin Dzeko ancora prima dell’intervallo. Nella ripresa fa doppietta il bosniaco e ne firma due Lautaro Martinez.