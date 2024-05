Inter, chi dentro e chi fuori? Inzaghi stila la lista mercato: Oaktree in ascolto! – TS

Chi lascerà l’Inter e chi si aggiungerà alla rosa dei Campioni d’Italia? Simone Inzaghi ha le idee chiare ed è pronto a manifestarle alla nuova proprietà Oaktree.

PIANO – Verona-Inter, che andrà in scena questa sera al ‘Marcantonio Bentegodi’, segna la fine degli impegni calcistici e l’inizio di quelli sul mercato per il club nerazzurro. Dopo l’ultimo match della fruttuosa stagione, Simone Inzaghi sarà protagonista di un vertice, nel quale potrà fare il punto sulle proprie esigenze e volontà in vista della prossima impegnativa stagione. La nuova proprietà Oaktree, insieme allo staff dirigenziale nerazzurro, sarà pronta ad ascoltare le proposte del tecnico, che ha già le idee chiare sulla sua Inter del futuro.

Inzaghi e le volontà sul mercato: la lista del dentro e fuori per l’Inter

IN USCITA – La lista di mercato stilata da Inzaghi si apre con i nomi che potrebbero – o dovrebbero – salutare l’Inter nel corso dell’estate. Il primo è Emil Audero, sul quale si è poggiato lo sguardo interessato di un club neo-promosso in Serie A. Il portiere viene seguito da Alexis Sanchez e Davy Klaassen, destinati ad uscire dal progetto nerazzurro. Nel taccuino delle uscite c’è anche Denzel Dumfries, con un punto interrogativo. Non dovesse arrivare il rinnovo di contratto anche l’olandese finirebbe sul mercato. Infine, spuntano i nomi degli esuberi, che aiuterebbero l’Inter a far quadrare i conti. Si tratta di giovani come Valentin Carboni, Martin Satriano, Gaetano Oristanio, Mattia Zanotti, Zinho Vanheusden, Michele Di Gregorio, Sebastiano e Francesco Pio Esposito, insieme all’altra coppia di fratelli Filip e Aleksandar Stankovic.

IN ENTRATA – Nell’attesa di abbracciare per la prima volta le novità Piotr Zielinski e Medhi Taremi, Simone Inzaghi pensa anche a chi potrebbe aggiungersi alla rosa dell’Inter del prossimo anno. Per il ruolo di portiere l’Inter ha nel mirino Bento e Josep Martinez, due alternative per il dopo Audero. Per l’eventuale sostituto di Denzel Dumfries, invece, c’è il nome di Yukinari Sugawara in pole position. Ma la volontà di Inzaghi per la fascia destra è chiara: farà di tutto per cercare di trattenere all’Inter il centrocampista olandese. E lo stesso vale per Francesco Acerbi, sul quale il mister piacentino non ha mai dubitato.

