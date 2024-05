Cuadrado, buon compleanno! Primo (e forse ultimo) da giocatore dell’Inter

Da nemico ad amico: in un anno Cuadrado ha conquistato anche i tifosi. Oggi il suo primo compleanno in nerazzurro: l’Inter invia un messaggio d’auguri.

PRIMO E ULTIMO? – Quella di oggi è una giornata speciale per Juan Cuadrado, che spegne trentasei candeline. Nel giorno di Verona-Inter, nel quale non è escluso possa essere scelto da Simone Inzaghi per giocare, il centrocampista colombiano compie il primo compleanno in maglia nerazzurra. Questo, però, potrebbe anche rivelarsi l’ultimo, considerando l’incertezza dell’Inter nel riconfermarlo la prossima stagione, alla luce dell’infortunio e del conseguente lungo stop rimediato negli scorsi mesi.

I calorosi auguri di compleanno dell’Inter a Juan Cuadrado

AUGURI – Juan Cuadrado, pur nell’incertezza del suo prossimo futuro, si gode il compleanno con l’Inter, che ha voluto porgergli i suoi più sinceri auguri. Sul sito ufficiale del club nerazzurro, si legge: «L’esterno interista compie oggi 36 anni. Arrivato all’Inter nell’estate 2023, festeggia il suo primo compleanno in nerazzurro. In questa stagione ha collezionato 11 presenze in totale, vincendo Scudetto e Supercoppa Italiana. Tanti auguri a Juan da tutta la famiglia Inter!». Sembra passata una vita da quando Cuadrado era uno dei più acerrimi nemici juventini dell’Inter. Invece è trascorso solo uno straordinario anno, durante il quale i tifosi nerazzurri hanno imparato ad accettare l’esterno colombiano.