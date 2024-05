Verona-Inter, Inzaghi cambia ma non rinuncia ad alcuni punti fermi! – TS

Per l’ultimissima sfida della stagione Simone Inzaghi decide di cambiare qualcosa in campo. L’allenatore piacentino, però, per Verona-Inter non si priva di alcuni punti fermi in campo.

L’ULTIMA – Un lunghissimo viaggio, iniziato lo scorso 18 agosto con la prima vittoria della stagione – in casa, contro il Monza – sta per concludersi. Il punto finale (e, allo stesso tempo, iniziale) dell’annata della seconda stella è segnato da Verona-Inter, gara in programma per le ore 20.45 di questa sera allo Stadio ‘Bentegodi’. Per l’ultimo walzer della fortunata stagione nerazzurra Simone Inzaghi decide di chiamare all’appello anche chi durante tutto il campionato ha assaggiato più raramente il campo. Tuttavia, il mister piacentino non rivoluziona completamente la formazione titolare, preferendo mantenere alcuni punti fermi del suo undici classico.

Verona-Inter, la probabile formazione scelta da Inzaghi

SCELTA – Stando a quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport nel giorno di Verona-Inter, le scelte di Simone Inzaghi rischiano di stupire i tifosi, che si aspettano di vedere dal primo minuto quasi tutte le seconde linee. Solo alcune di esse ci saranno, come Emil Audero tra i pali o Aurel Bisseck posto da braccetto destro. E, ancora, Marko Arnautovic rilanciato titolare al posto del capitano Lautaro Martinez. Anche per Davide Frattesi e Carlos Augusto, sul versante di sinistra, ci sarà spazio dall’inizio. Per il resto, in Verona-Inter ci saranno i soliti volti noti che hanno contribuito alla scalata verso la seconda stella nel corso della stagione. Di seguito la probabile formazione integrale di Inzaghi per il match che andrà in scena tra poche ore.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Fonte: TuttoSport