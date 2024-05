Inzaghi, altro che vacanze: atteso da un vertice! Via all’Inter di Oaktree – CdS

Inzaghi oggi completa la sua stagione con Verona-Inter, ma è già tempo di pensare alla prossima. Tanto che, prima di partire per le vacanze, il tecnico avrà un vertice anche coi nuovi rappresentanti di Oaktree. Lo anticipa il Corriere dello Sport.

LE PROSSIME MOSSE – Simone Inzaghi è una delle certezze della prima Inter di Oaktree: sarà lui l’allenatore nella prossima stagione. Con anche la possibilità di aprire i discorsi per il rinnovo di contratto, assieme al suo agente Tullio Tinti. Questo avverrà in tempi rapidi, anche perché ora che finisce la stagione ci sarà subito un primo vertice per programmare la prossima. Ed è possibile che abbia subito un confronto coi nuovi rappresentanti della proprietà Oaktree, per avere la certezza delle volontà del fondo americano. Oggi Inzaghi pensa al campo per l’ultima volta in questa stagione, poi sarà il momento delle pianificazioni per il 2024-2025.

Inzaghi e l’Inter di Oaktree: previsto subito il primo vertice

TAPPA OBBLIGATA – La prossima settimana si svolgerà una riunione che sarà – di fatto – il primo passo operativo dell’Inter 2024-2025. Il Corriere dello Sport fa sapere che ci saranno Piero Ausilio, Dario Baccin e Giuseppe Marotta, per definire assieme a Inzaghi gli obiettivi di mercato e le priorità della nuova stagione. Al tecnico sarà dato anche un resoconto della prima riunione, quella degli scorsi giorni coi due manager di Oaktree, Alejandro Cano e Katherine Ralph, che torneranno a Milano a breve. La volontà dell’Inter – e del fondo – è quella di alzare ulteriormente l’asticella, dopo un’annata con la Serie A stravinta e la Supercoppa Italiana inserita in bacheca. Cosa manca? Ovvio, un percorso all’altezza nella nuova Champions League. Alla quale Inzaghi vorrà presentarsi al meglio (oltre che col nuovo contratto in tasca), pertanto servirà un’Inter competitiva e resa forte dal mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno