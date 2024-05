Verona-Inter, l’ultima della stagione in realtà è un nuovo inizio

Verona-Inter è l’ultima partita della stagione e non ha nulla da dire né per l’una né per l’altra squadra. Ma alle 20.45 di stasera, in realtà, ci sono tanti significati aggiuntivi dopo tutto quello che è successo.

LA RIPARTENZA – Verona-Inter avvia un nuovo ciclo, quello di Oaktree. Il fondo americano da mercoledì è ufficialmente il nuovo proprietario del club, dopo aver rilevato le azioni da Steven Zhang che non è riuscito a ripagare il prestito. Quella di oggi risulta essere quindi la prima partita con il cambio di proprietà, anche se è chiaro che i veri risvolti si vedranno dalla prossima stagione. Meglio però iniziare bene, anche per dare il giusto slancio a uno scossone che si è concretizzato tutto negli ultimi otto giorni, perché fino al comunicato del presidente ormai uscente non si pensava a questo scenario. Anche se la sensazione è che si procederà sulla linea dell’assoluta continuità.

Verona-Inter, passerella e ultima per tanti

IL SALUTO – L'Inter sfida un Verona salvo ormai da sei giorni con poco ancora da chiedere alla Serie A stravinta da più di un mese. Simone Inzaghi concederà la passerella finale a Emil Audero, che non sarà riscattato. Poi potrebbe esserci spazio per Raffaele Di Gennaro, uno di quelli a fine contratto ma che può rimanere come da terzo. Quindi i vari dubbi, da Marko Arnautovic a Denzel Dumfries fino ad Alexis Sanchez a sua volta alla probabile ultima senza rinnovo. Andrà in panchina Lautaro Martinez, ormai senza rivali per il titolo di capocannoniere e su cui si sta parlando (troppo) del contratto. Verona salvo e Marco Baroni senza alcuni titolarissimi.