Il Verona di Baroni si gode l’ultima partita in casa da già salvo

Il Verona è riuscito a migliorare il risultato della scorsa stagione salvandosi con una giornata d’anticipo, malgrado una stagione con grossissime difficoltà societarie. Baroni è stato magistrale, e ha trovato solidità con un 4-2-3-1 capace di ogni interpretazione.

TATTICA – Baroni ha salvato il Verona trovando il suo modulo di riferimento nel 4-2-3-1. Un punto di forza sta nella capacità di adattare l’interpretazione del modulo alla situazione: l’Hellas gioca sia tenendo il pallone, col baricentro alto, che cercando spazi e lanci lunghi schiacciando la linea in area. Il tecnico poi varia spesso la composizione del suo attacco, puntando su un reparto con una prima punta vera o su uno senza riferimenti a seconda delle necessità, anche nella stessa partita. I difensori sono solitamente aggressivi in marcatura, spingendosi in pressione anche a metà campo.

STATISTICHE – Con 36 gol segnati il Verona è il quarto peggior attacco del campionato, un dato confermato anche dai tiri prodotti a partita. Lo stile di gioco punta molto sull’attacco diretto dello spazio (primi per lanci lunghi a partita) e sugli esterni, con la ricerca dei cross (terzi per cross a partita). Con 6 rossi subiti gli uomini di Baroni sonoo secondi in campionato per espulsioni.

DETTAGLI – Montipò è stato una delle chiavi della salvezza del Verona: il portiere è terzo per parate in A, terzo della squadra per passaggi medi e primo per lanci lunghi. Folorunsho è una delle scoperte di Baroni. Il centrocampista ex Bari ha fatto di tutto in stagione, giocando da mediano, trequartista, esterno e punta, fornendo sempre un importante impatto fisico. In più è terzo per tiri a partita, primo per falli subiti e con 5 gol è il secondo miglior marcatore degli scaligeri. Noslin è stato un elemento cardine della salvezza. Da gennaio è il miglior giocatore per rendimento secondo Whoscored, primo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, autore di 4 gol e 3 assist.