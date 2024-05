Mercato Inter, le intenzioni di Inzaghi: un primo grande obiettivo – CdS

Il mercato dell’Inter si baserà – come succedeva con Suning – sul non sforare il budget, chiudendo quindi in pareggio o in attivo. Il Corriere dello Sport dà il primo obiettivo di Inzaghi.

LE VOLONTÀ – Non sarà un’Inter stravolta quella che vedremo a settembre, al termine del primo mercato con Oaktree al comando. Come noto, rimarranno sostanzialmente le stesse direttive che c’erano con Suning. In primis il chiudere il saldo fra acquisti e cessioni in pareggio, se non in attivo. Per questo Simone Inzaghi sa che non potranno arrivare innesti costosissimi, se non corredati da una cessione altrettanto pesante. Il tecnico, che nei prossimi giorni avrà il primo vertice operativo per il 2024-2025, ha comunque dato le sue indicazioni per chi vedere in nerazzurro.

Inzaghi chiede i rinforzi dal mercato dell’Inter: i nomi

GLI ACQUISTI – Il mercato dell’Inter è già cominciato con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, che saranno ufficiali dal prossimo 1 luglio. Ma il grande obiettivo di Inzaghi si chiama Albert Gudmundsson, dopo aver fatto un’ottima stagione col Genoa. È la certezza del Corriere dello Sport, che comunque non mette l’attaccante islandese come unico nome. Per la porta c’è Bento come vice di Yann Sommer, con Emil Audero che non rimarrà. Poi si pensa a un difensore centrale in più, da aggiungere a quelli presenti, ed eventualmente a un sostituto di Denzel Dumfries. Il tutto senza dimenticare come l’Inter dovrà finanziare tutti gli acquisti con delle cessioni: sarà un altro mercato senza esborsi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno