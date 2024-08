Inter, è il momento della riflessione: un ragionamento sarà fatto in attacco!

L’Inter sta ragionando sul da farsi dopo gli infortuni occorsi a Mehdi Taremi e Marko Arnautovic nel precampionato. Più che la loro entità specifica, preoccupa un possibile problema futuro.

LA SITUAZIONE – L’Inter vuole e deve interrogarsi sulle scelte più adeguate per affrontare i nodi che riguardano il suo attacco, in cui i soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno a disposizione tra coloro su cui i nerazzurri puntano per la prossima stagione. Gli infortuni di Mehdi Taremi e Marko Arnautović, che salteranno quasi sicuramente il primo impegno di Serie A contro il Genoa, impongono una riflessione in merito alla strategia da adottare per la parte conclusiva di questa finestra di mercato.

Inter in attesa di soluzioni convenienti per il suo attacco!

UNA PRECLUSIONE – L’Inter, per poter concretizzare i suoi propositi in merito alla composizione dell’attacco della prossima stagione, deve necessariamente risolvere i dossier relativi al futuro di Joaquin Correa, Martin Satriano ed eventualmente Arnautović. I primi due sono sicuramente fuori dal progetto nerazzurro, tanto che l’Inter sta cercando con molto impegno di trovargli una sistemazione in questa sessione di mercato. Per l’argentino non si esclude anche la rescissione consensuale, dato il suo rifiuto di approdare nelle squadre estere che si sono fatte avanti per lui. Fino a quando non saranno definite tali situazioni inerenti al mercato in uscita l’Inter non potrà spingere per l’arrivo di un attaccante dinamico, così come richiesto da Simone Inzaghi.