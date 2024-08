Correa, l’Inter lavora alla cessione: tassello per intervenire

Joaquin Correa resta la priorità per quanto riguarda le uscite, con una necessione necessaria per poter intervenire in attacco. Per questo l’Inter continua a lavorare alla sua cessione, cercando possibili piste entro fine mercato.

CESSIONE NECESSARIA – La situazione in attacco, per l’Inter, non è delle più rosee. Lo dimostra l’infortunio di Mehdi Taremi, che mostra a tutti gli effetti le lacune di avere alle sue spalle due giocatori come Joaquin Correa e Marko Arnautovic, che, come visto nell’amichevole contro il Pisa, non sembrano in grado di fornire il contributo alla squadra a loro richiesto. Dei due, al momento la priorità è far partire proprio l’argentino, ormai un oggetto misterioso e di ritorno da un fallimentare prestito all’Olympique Marsiglia con la bellezza di zero gol stagionali segnati.

Correa, si valutano possibili piste: Inter al lavoro

RICERCA – Al momento squadre fortemente interessante a Joaquin Correa sono ancora da trovare. Nelle scorse settimane due club su tutti avevano fatto richiesta per il giocatore, ovvero AEK Atene e Lazio. Ma in entrambi i casi il problema principale riguarda l’ingaggio, che richiederebbe un contributo da parte dell’Inter per poter mandare in porto l’operazione. Non solo. I nerazzurri sanno che ogni cifra sotto gli 8 milioni di euro per il cartellino porterebbero a una minusvalenza.

PISTE – A questo punto le uniche piste rimaste per poter provare a cedere Joaquin Correa portano in Turchia, o in Arabia Saudita. Anche se in entrambi i casi non si sono ancora fatti avanti potenziali compratori. In questi casi, oltre alla dirigenza dell’Inter, servirebbe anche il lavoro dell’entourage del giocatore, che possa portare offerte in casa del club nerazzurro. Una situazione che sarebbe utile a tutti, dal momento che l’argentino va a scadenza di contratto e una stagione da panchinaro in nerazzurro non gli converrebbe. Infine, l’ipotesi rescissione. Che sarebbe una vera e propria ultima spiaggia, quantomeno per provare a risparmiare sull’ultimo anno di ingaggio.