Biasin: «Inter vorrebbe un attaccante bravo nell’1 vs 1. Uno status da accettare!»

Fabrizio Biasin ha indicato il proprio punto di vista riguardo il futuro del reparto offensivo dell’Inter. Vi sarebbe la volontà di procedere a un nuovo acquisto, ma c’è una situazione da risolvere.

LA SITUAZIONE – L’Inter non ha chiarito con certezza se e come vorrà intervenire nel reparto offensivo in questa finestra estiva di calciomercato. Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, si è così espresso sul punto: «L’Inter è in fondo alla classifica per dribbling riusciti. L’anno scorso si è provato con Cuadrado e Buchanan… nella testa di Inzaghi un giocatore del genere sarebbe importantissimo, in particolare in attacco. Il pensiero dell’allenatore c’è per quel tipo di giocatore. Bisogna vedere se ci saranno la testa e la volontà economica per puntare su quel tipo di giocatore».

Biasin ribadisce il ruolo che dovrebbe accettare qualsiasi nuovo attaccante dell’Inter!

UNA CERTEZZA – Biasin ha successivamente posto l’accento sul fatto che, qualsiasi sia il nuovo eventuale innesto dell’Inter per il suo reparto offensivo, a prevalere dovrà essere una consapevolezza: «Con Lautaro Martinez, Thuram e Taremi in rosa, diventa difficile pensare che qualcuno voglia arrivare con l’idea di essere subalterno a tutti questi. L’ipotesi più semplice è trovare un calciatore giovane che accetti un tale tipo di ruolo o un calciatore più maturo che non abbia nessun tipo di ambizione da quel punto di vista».