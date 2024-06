Gudmundsson, EURO 2024 aiuta l’Inter… Da due punti di vista

Tra i nomi per il mercato dell’Inter in vista della prossima – lunga – stagione, resta ancora vivo quello di Albert Gudmundsson del Genoa per l’attacco. Con i nerazzurri che sono in un certo senso aiutati anche da EURO 2024 per quanto riguarda due punti di vista.

SOGNO PER L’ATTACCO – Albert Gudmundsson, dopo la sua ottima stagione in Serie A con la maglia del Genoa, resta uno dei nomi principali per il mercato e per l’attacco dell’Inter di Simone Inzaghi. In questo senso può aiutare anche EURO 2024: l’attaccante non partecipa infatti alla kermesse continentale con la maglia della sua Islanda, evitando così rischi di attirare l’attenzione di altri club europei su di lui e di far così lievitare il prezzo del cartellino che, alla luce dei gol segnati in campionato, è già piuttosto corposo.

Inter, per Gudmundsson arriva un ‘aiuto’ da EURO 2024

CESSIONE PROGRAMMATA – Per permettere l’ingresso di Albert Gudmundsson in rosa, però, come ben sappiamo, serve anche la cessione di Marko Arnautovic. Un’impresa non facile, considerando il riscatto esercitato dopo il presito dal Bologna per il quale l’Inter ha investito otto milioni di euro. Ma anche visti i due anni di contratto per l’attaccante austriaco. Un assist in questo senso può arrivare proprio da EURO 2024 che, proprio come non mette in luce Albert Gudmundsson, può allo stesso modo aiutare ad attirare acquirenti per Marko Arnautovic, impegnato con la maglia dell’Austria.

DOPPIO ASSIST – EURO 2024, quindi, come ausilio ai piani dell’Inter sia in entrata che in uscita per quanto riguarda l’attacco. Con il doppio assist sopra descritto che può permettere di realizzare il sogno Albert Gudmundsson, andando così a rinforzare ulteriormente un attacco che può vantare già dei nomi quali Marcus Thuram, il neo-arrivato Mehdi Taremi e soprattutto il capitano e capocannoniere della scorsa Serie A, Lautaro Martinez. Non resta, quindi, che attendere i prossimi sviluppi di mercato.