Gudmundsson sempre sul taccuino dell’Inter! Un fattore può essere decisivo – SM

Albert Gudmundsson rappresenta uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione. Per affondare il colpo bisognerà tener conto di un fattore.

IL PUNTO – Albert Gudmundsson è ancora sul taccuino dell’Inter per un suo possibile ingaggio in estate. La società nerazzurra, alle prese con il capitolo relativo all’acquisto del vice-Yann Sommer, ha messo per il momento in secondo piano i discorsi relativi a un possibile investimento finalizzato a rinforzare il suo reparto offensivo. L’idea dei meneghini è comunque chiara: Gudmundsson è considerato come un giocatore molto interessante per le sue qualità tecniche e tattiche da parte della dirigenza e dello staff tecnico nerazzurri.

Per arrivare a Gudmundsson sarà necessario un passaggio preliminare: la cessione di un attaccante!

IL FATTORE – Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Inter potrebbe affondare il colpo per Gudmundsson dopo aver ceduto un elemento che fa al momento parte del suo reparto offensivo. Si tratta di Marko Arnautović, calciatore che ha ribadito in più occasioni la propria ferma volontà di restare in nerazzurro anche nella prossima stagione. Al momento, la cessione dell’austriaco rappresenta un’ipotesi lontana, data l’assenza di trattative concrete imbastite da società che siano disposte a incontrare le richieste economiche dell’Inter e che al contempo siano apprezzate dal calciatore.