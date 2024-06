EURO 2024, dopo la prima giornata spicca già un nome per l’Inter

La prima giornata di EURO 2024 ha visto la sua conclusione proprio oggi, con le due gare del Gruppo F. Per l’Inter ha chiuso Hakan Calhanoglu, nella sfida tra Georgia e Turchia. Per quanto riguarda i nerazzurri impegnati, spicca già un nome su tutti.

PRIMA GIORNATA – Tra certezze (Germania, Francia e Inghilterra) e risultati a sorpresa (Slovacchia e Romania), la prima giornata di EURO 2024 va verso la sua conclusione. Tanti i giocatori dell’Inter impegnati, a dimostrazione del livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tra cui i titolari – nelle rispettive nazionali – Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Marcus Thuram, Yann Sommer, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, lo stesso Hakan Calhanoglu sceso in campo questa sera con la maglia della sua Turchia. Ma spicca già un nome su tutti: Nicolò Barella.

EURO 2024, brilla la stella di Barella tra i giocatori dell’Inter

STELLA A CENTROCAMPO – A brillare è proprio il centrocampista numero 23 nerazzurro, fresco del suo rinnovo fino al 2029 con l’Inter. Nicolò Barella è non soltanto l’autore del gol che ha permesso all’Italia di Luciano Spalletti di ribaltare l’Albania (2-1) ed esordire con una vittoria a EURO 2024, ma è anche il vero e proprio faro del centrocampo azzurro. Come mostra anche la sua prestazione fatta di cuore, corsa e grinta. Tutte qualità messe già in mostra anche con la maglia dell’Inter e per le quali ha guadagnato il grande affetto incondizionato di tutto il pubblico nerazzurro.

TESTA ALLA PROSSIMA – Da domani si apre la seconda giornata di EURO 2024, dove già i destini di diverse nazionali potranno essere decisi, fra qualificazioni ed eliminazioni con una giornata d’anticipo. L’Italia dovrà affrontare la difficile sfida contro la Spagna e proprio lì servirà il grande apporto di quel Barella che già tre anni fa, a EURO 2021, aveva giocato ed eliminato la Roja in semifinale. Occhi puntati naturalmente anche sugli altri giocatori dell’Inter, fra cui Marko Arnautovic che contro la Polonia, venerdì 21 giugno, dovrà spingere la sua Austria per mantenere vive le speranze di qualificazione in seguito alla sconfitta contro la Francia.