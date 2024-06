Carboni, idea Inter alla Fabbian? Doppio vantaggio

Il nome di Valentin Carboni tiene banco per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter, considerando anche la recente convocazione del giocatore per la Copa América con l’Argentina. Si studia una possibile mossa simile a quanto accaduto con Giovanni Fabbian. Il che avrebbe anche un doppio vantaggio.

IN USCITA – Il nome di Valentin Carboni scalda il mercato dell’Inter in uscita, specialmente dopo la sua convocazione con l’Argentina per la Copa América che prenderà il via nella notte (ora italiana) tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Tra le squadre interessate al giovane talento nerazzurro spunta anche l’Atalanta, una destinazione che sarebbe decisamente vantaggiosa per il giovane talento argentino. I bergamaschi sono ben noti per puntare sui giovani ed esaltarne le caratteristiche, come dimostra anche il recente riscatto di Charles De Ketelaere dal Milan. Non solo: l’Atalanta gioca anche la UEFA Champions League, il che permetterebbe a Carboni di mettersi alla prova anche a un livello più alto.

Valentin Carboni, l’Inter studia la formula: doppio vantaggio

CESSIONE – Per l’Inter, allo stato attuale delle cose, non avrebbe senso tenere Valentin Carboni in rosa per fare la quinta punta. Con il rischio, peraltro, di bruciarne la crescita e il potenziale. Una cessione, invece, gioverebbe sia alle casse della società, sia al giocatore stesso. Tuttavia bisogna stare attenti a non perdere il “controllo” su di lui, specialmente se dovesse esplodere proprio lontano da Milano. Ecco perché si studia un’operazione simile a quella che ha portato Giovanni Fabbian al Bologna: una cessione per riempire le casse subito, ma mantenendo un diritto di recompra.

VANTAGGI – Il vantaggio di un’operazione simile per la cessione di Valentin Carboni da parte dell’Inter sarebbe duplice: da una parte si andrebbe a effettuare una vendita importante, dall’altra si potrebbe decidere sempre il suo futuro. In caso di flop – cosa che naturalmente non gli auguriamo – i nerazzurri avrebbero comunque incassato un buon provente dalla sua uscita. In caso, invece, di “esplosione”, l’Inter potrebbe riportarlo a casa a una cifra contenuta e avere così in casa un giocatore già pronto. Pagando, di fatto, soltanto la differenza tra la cessione e la recompra, una sorta di “obolo” per la valorizzazione. Qualunque sia il club che lo abbia fatto giocare.