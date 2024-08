VIDEO − Genoa-Inter, l’analisi del lunedì! | Inter-News Web TV

Genoa-Inter è finita 2-2. I nerazzurri, campioni d’Italia, hanno pareggiato alla prima uscita ufficiale in campionato. Un pari beffardo, con il gol di Junior Messias arrivato al 96′. Bisseck il peggiore in campo, Thuram l’MVP. A ritornare sul match di Marassi il nostro Emanuele Rossi su Inter-News Web TV.

GIUDIZIO – Esordio in sordina dell’Inter campione d’Italia, che sul campo del Genoa non è andata oltre il 2-2. I nerazzurri, sotto per la rete di Vogliacco, sono riusciti a rimontare e a ribaltare il tutto in 52 minuti con la doppietta di Marcus Thuram. Ma al 96′, Junior Messias ha rimesso tutto in equilibrio ribadendo in rete l’iniziale rigore parato da Yann Sommer. A Marassi, i nerazzurri hanno giocato a tratti anche un ottimo calcio, ma hanno sbattuto contro un Grifone ben organizzato e tosto da stanare. Sono risultati decisivi, comunque, gli errori di Yann Aurel Bisseck, poco attento sulla deviazione di Vogliacco e poi maldestro sul fallo di mano praticamente a fine partita. L’MVP è stato invece Marcus Thuram, che per la prima volta assoluta ha segnato una doppietta con la maglia nerazzurra. A ritornare sul match Genoa-Inter il nostro Emanuele Rossi. Il suo giudizio su Inter-News Web-Tv.

