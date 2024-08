Inzaghi prova il tridente: ma c’è da lavorare. Inter, è solo un’idea – TS

Nel pareggio contro il Genoa alla prima giornata di Serie A, per Simone Inzaghi c’è stato anche il momento delle prove tattiche. Nel finale di gara l’Inter è scesa in campo con il tridente, fa notare Tuttosport.

TRIDENTE – Simone Inzaghi, nel pareggio di Marassi contro il Genoa, si è dilettato a provare una variante del modulo di gioco. Con l’ingresso in campo di Mehdi Taremi al posto di Hakan Calhanoglu, per circa dieci minuti l’Inter ha giocato con il tridente in avanti. Lautaro Martinez – scrive Tuttosport – abbassato a trequartista puro alle spalle dell’iraniano e di Marcus Thuram che troverà poi il secondo gol. Con la sostituzione di Lautaro Martinez al posto di Asllani, i nerazzurri sono tornati al classico assetto e alla fine della corsa il Genoa è riuscito a ritrovare il gol del pareggio.

Inzaghi e il tridente: due linee parallele

EXTREMIS – Un esperimento che Simone Inzaghi potrebbe riproporre anche nel corso della stagione ma solo a partita in corso. Così come fece lo scorso anno con Sanchez alle spalle della Thu-La. Un attaccante tra Arnautovic e Correa uscirà prima della fine del mercato perché altrimenti resterà fuori dalla lista di 25 nomi. Da qui si capisce che è improbabile una partenza dal primo minuto con un tridente avendo in rosa solo quattro attaccanti. La seconda ragione invece, spiega il quotidiano, è tattica. Quando l’Inter ha giocato con questo schieramento, ha perso molti riferimenti in fase di copertura. Non sarà dunque un modulo iniziale, ma sarà adottato solo in extremis e quando si deve riprendere una partita finita fuori binario.

