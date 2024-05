Visnadi duro: «Zhang non ha più credito a livello internazionale!»

Il giornalist Visnadi si è espresso sulla situazione finanziaria vissuta da Zhang, ribadendo come sia così negativa da avergli impedito di godere di un certo credito presso gli investitori internazionali.

IL PUNTO – Il giornalista Gianni Visnadi è intervenuto a Radio Sportiva sul tema della situazione finanziaria che caratterizza attualmente la figura di Steven Zhang. L’incapacità del presidente nerazzurro di estinguere il debito con Oaktree è dovuta a un fattore principale: «Zhang non ha più credito presso gli investitori internazionali. È per questo motivo che non ha potuto ripagare il vecchio debito attraverso la previsione di un nuovo debito con Pimco».

Zhang e l’indennizzo: la realtà da accettare

QUALI BENEFICI – Visnadi si è poi focalizzato su ciò che l’imprenditore cinese potrà ricevere in base all’indennizzo a lui dovuto dagli americani: «Al gruppo Zhang andrà riconosciuta la differenza tra il valore di mercato del club e tutti i debiti attualmente pendenti. Sicuramente, l’ex presidente dell’Inter incasserà meno di quanto vale ora la sua squadra». In merito al modo in cui Zhang verrà soddisfatto di quell’indennizzo, Visnadi ipotizza questa opzione: «A lui potrà essere garantita una partecipazione dell’Inter. Una piccola quota azionaria, pari al 9-10% del club».