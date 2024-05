Zazzaroni: «Oaktree? Inter, ottima notizia. A Pimco non credevo»

Zazzaroni ha parlato del futuro dell’Inter focalizzandosi su Oaktree, che dovrebbe rilevare il club da Zhang. Una parola poi su Pimco. Così a Pressing.

CAMBIO SOCIETÀ − Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua sull’ipotetico cambio di proprietà in casa nerazzurra tra Zhang e Oaktree: «Per l’Inter è un’ottima notizia, il problema riguarda Zhang personalmente. Quindi l’Inter è tranquilla, i rallentamenti ci saranno sull’ordinario, ma si andrà avanti. Non si poteva andare avanti con una persona che non poteva agire, su Pimco non ci credevo, tanto che al giornale ho fatto embargo. Se fosse entrato un altro fondo sarebbe aumentato il debito, tra due-tre anni avremmo avuto uno Zhang ancora più addebitato. I fondi non tengono i club, li mettono a posto alla ricerca di nuovi acquirenti».