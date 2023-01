Padovan: «Con l’Inter Pioli rischia, Lautaro Martinez e Dzeko stanno bene»

Giancarlo Padovan, ospite di Sky Sport24, ha commentato il brutto momento del Milan e di cosa potrebbe accadere in vista del derby del 5 febbraio. Il giornalista ha poi parlato dell’Inter e del grande periodo di forma di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

CRISI IRREVERSIBILE − Giancarlo Padovan ha parlato della grande crisi del Milan e di come si presenta al derby del 5 febbraio contro l’Inter. Le sue parole: «Il problema è che non hai più i giocatori nonostante ci siano quasi tutti. Dico una cosa antipatica, ovvero che anche l’allenatore sia in crisi. Quindi attenzione perché può succedere di tutto. Ammesso e non concesso che questa sconfitta con il Sassuolo non basti, un’altra pesante sconfitta con l’Inter può essere letale anche per Pioli. Ipotesi questa che Maldini ha scongiurato nel post della gara con la Lazio. Però in settimana c’è stata grande tensione tra lui e Cardinale per il mercato. Non vorrei che si viaggiasse in maniera disunita verso il derby e che fosse preparato nella maniera peggiore. In questo momento non ci sarebbe storia però aspettiamo. Non possiamo ipotecare un risultato già da ora. Che però il Milan sia in una crisi irreversibile è un dato di fatto».

GRANDE FORMA − Il giornalista ha poi parlato del grande stato di forma delle due punte nerazzurre Lautaro Martinez ed Edin Dzeko: «Per l’Inter c’è Lautaro Martinez che sta bene. Sta bene anche Dzeko. Gol propiziato nel primo caso e poi assist sul secondo. Insomma sta molto bene anche lui».