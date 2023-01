Skriniar conferma: «Firmato per il PSG! Sto aspettando accordo tra i club»

Skriniar conferma quanto ribadito nei giorni scorsi. Ha firmato per il PSG e non sarà più un giocatore dell’Inter. Da capire soltanto se non lo sarà più da subito o a partire da giugno. Le sue parole riportate da Futbolsfz

PARLA LO SLOVACCO − A parlare della sua situazione all’Inter è proprio Milan Skriniar. Il difensore slovacco ai media del suo paese ha confermato la firma per il PSG: «Se ho firmato col Psg? Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club».