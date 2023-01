Pioli: «Derby? Vogliamo uscire da questa situazione! Niente Scudetto»

Pioli ha parlato dopo la sonora sconfitta del Milan contro il Sassuolo per 2-5. Tra sette giorni c’è l’Inter. Il tecnico rossonero poi si arrende sulla corsa Scudetto

MOMENTO NO − Stefano Pioli si esprime nel post Sassuolo-Milan su Sky Sport: «Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, certe situazioni bisogna interpretarle diversamente. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo Scudetto ma il nostro Scudetto sarà il continuare a lottare per la zona Champions League. Dalla non vittoria con la Roma è che non siamo più riusciti a rimettere in campo le nostre prestazioni. Questi momenti si superano lavorando insieme con compattezza. La prossima partita è il Derby, lavoreremo in meglio perché vogliamo reagire e uscire da questa situazione negativa».