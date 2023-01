Giroud a 7 giorni dall’Inter: «Bisogna reagire, abbiamo sostegno dei tifosi»

Giroud ha parlato nel post Milan-Sassuolo. Il centravanti francese a sette giorni dal Derby contro l’Inter spinge i suoi verso una reazione per uscire dal momento no

REAZIONE − Al termine di Milan-Sassuolo, Olivier Giroud chiama alla reazione. Fra sette giorni c’è l’Inter: «Il pareggio con la Roma ci ha fatto male perché vincevamo 2-0 fino all’87’ e ci siamo fatti raggiungere. In questo momento, quando le cose non vanno nel verso giusto va tutto male. Bisogna reagire. Sono deluso come tutti i compagni. Dobbiamo fare di più e guardare avanti. Dobbiamo stare uniti, abbiamo il sostegno dei tifosi e dobbiamo rialzarci tutti insieme. Serve fare di più, serve reagire e fare di più in allenamento».