Carboni in uscita dall’Inter dopo il prestito? Già arrivate offerte – SI

Carboni è in prestito al Monza dall’Inter, ma non è scontato il suo ritorno a Milano a fine stagione. C’è la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo: Pedullà segnala come siano già arrivate delle offerte.

UTILIZZATO – Per Valentin Carboni si sta per concludere la seconda stagione da professionista. In questa è arrivato il primo gol, dei due realizzati col Monza in ventisette presenze in questa Serie A. Alle quali ne va aggiunta una in Coppa Italia. Sabato il prestito dall’Inter è tornato titolare dopo quasi due mesi, nel pareggio 1-1 in casa del Lecce, venendo sostituito al 59′. Raffaele Palladino non ha puntato tantissimo su Carboni di recente, rilanciandolo al Via del Mare. Ma il suo scarso impiego nel 2024 non ha certo abbassato il suo valore. Anzi.

Carboni può subito lasciare l’Inter: il motivo

RIENTRO DI PASSAGGIO? – A fine stagione tornerà all’Inter, perché il Monza non ha opzioni sul riscatto. Ma Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma nella puntata di stasera di Sportitalia Mercato, non esclude una cessione dal prossimo calciomercato: «Carboni non è compatibile col sistema di Simone Inzaghi, perché non sai dove metterlo sinceramente per quelle che sono le sue caratteristiche. Però lui ha già una valutazione di venticinque-trenta milioni e qualcuno ne ha già offerti venti».