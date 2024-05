Arnautovic, quale futuro con l’Inter? Doppio dubbio per l’attacco

Arnautovic è tornato all’Inter ad agosto, ma il suo rendimento non è stato certo eccezionale. Ora si cominciano a fare le valutazioni sull’attacco della prossima stagione e Sport Mediaset mette in dubbio la sua permanenza. Ecco gli scenari in avanti.

IN USCITA? – Di certo non si può dire che non sia un portafortuna. Marko Arnautovic ha giocato due stagioni all’Inter e ha portato cinque trofei: nella prima il Triplete, di cui fu grande protagonista più nei festeggiamenti che in campo, in questa Serie A e Supercoppa Italiana. Anche se non è certo uno dei fattori decisivi della conquista dello scudetto. Appena due gol in Serie A, su ventiquattro presenze, più altrettanti in Champions League (fra cui quello illusorio con l’Atlético Madrid). Pochi, per quello che doveva essere il terzo attaccante. E adesso la posizione di Arnautovic è da rivalutare, in vista del prossimo calciomercato. Anche perché ci sono delle valutazioni, che la società ha già cominciato a fare.

Arnautovic-tris all’Inter, sì o no?

LA POSIZIONE – L’Inter aveva preso Arnautovic ad agosto dal Bologna in prestito oneroso (quattro milioni) più obbligo di riscatto condizionato (altri quattro milioni, già scattato) e ulteriori due di bonus. La certezza in attacco è l’addio di Alexis Sanchez, che ha il contratto in scadenza al 30 giugno. A Lautaro Martinez e Marcus Thuram si aggiungerà Mehdi Taremi, in arrivo da svincolato dal Porto. Arnautovic per Sport Mediaset è inseribile fra i dubbi, alla pari del rientrante Joaquin Correa che – purtroppo – non sarà riscattato dal Marsiglia a meno di vittoria dell’Europa League. La volontà della società è quella di inserire in rosa un vice-Thuram, per completare il reparto. Per Arnautovic, che lo scorso 19 aprile ha compiuto trentacinque anni, gli spazi all’Inter rischiano di ridursi e in caso di offerta adeguata potrà anche partire.