Correa, per tutti quei milioni che l’Inter vuole da te! Scusaci Atalanta

Joaquin Correa stasera impegnato nella prima semifinale di Europa League tra Marsiglia e Atalanta. L’Inter tifa per i francesi e per il Tucu.

STRAPPO ALLA REGOLA − Giusto tifare le italiane in Europa, ma ogni tanto una piccolo strappo alla regola si può anche fare. E soprattutto quando ci sono di mezzo i soldi. Stasera l’Inter guarderà con attenzione soprattutto una delle tre partite, in cui saranno impegnate le squadre nostrane: ossia Marsiglia-Atalanta, semifinale di Europa League (Roma-Bayer Leverkusen sempre di Europa League e Fiorentina-Bruges le altre due). Sotto sotto, ma neanche troppo, stasera dalle parti di Viale della Liberazione faranno il tifo per il Marsiglia di Joaquin Correa. Ormai è storia nota: l’OM per riscattare il Tucu dovrà arrivare in Champions League. E se in Ligue 1 ormai sarà impossibile farlo, l’unica strada percorribile è appunto l’Europa League. Vincendo la competizione Uefa, i francesi consegneranno nelle casse dell’Inter 12 milioni di euro.

L’Inter ha 12 milioni di motivi per tifare Correa e il Marsiglia

MOTIVI − L’Inter tifa Marsiglia e fa anche bene. Non ce ne voglia l’Atalanta. L’eventuale incasso per il Tucu, autore fin qui di una stagione disastrosa, darebbe all’Inter una grande mano sul mercato. Inoltre, leverebbe anche un grosso problema: perché in caso di mancata qualificazione, Inzaghi si ritroverebbe l’argentino dietro i cancelli di Appiano Gentile al primo ritiro della nuova stagione. E ad un anno di scadenza dal contratto, sarà poi complicatissimo per il duo Marotta-Ausilio riuscire a collocarlo in qualche altra squadra. Dal Tucu potrebbero arrivare le risorse per provare a dare l’assalto ad Albert Gudmundsson, primo nome sulla lista interista per migliorare e allungare il reparto dei campioni d’Italia. Dunque, le motivazioni sono diverse per tifare Marsiglia. Stasera la semifinale d’andata al Velodrome e poi il ritorno al Gewiss di Bergamo giovedì prossimo. La strada per Dublino (sede della finale di Europa League) è tortuosa, ma non impossibile.