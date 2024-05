Pedullà: «Correa voto 0,5, stagione inguardabile! Pure generoso»

Correa stasera sarà a disposizione di Gasset per Marsiglia-Atalanta di Europa League, ma è difficile che possa giocare. L’attaccante in prestito dall’Inter è ancora a zero gol stagionali e Pedullà lo distrugge da Sportitalia Mercato.

MALISSIMO – Il prestito al Marsiglia di Joaquin Correa è di un imbarazzo raro. Sono diciotto le presenze dell’attaccante tuttora di proprietà dell’Inter, dodici in Ligue 1 e sei in Europa League, per un totale di 676′ recuperi esclusi. Ma i gol sono ancora zero, e siamo al 2 maggio. Stasera alle 21 Correa sarà a disposizione di Jean-Louis Gasset per Marsiglia-Atalanta, ma è improbabile che parta dal 1′. Anche perché il nuovo allenatore ha dimostrato di credere pochissimo su di lui.

Flop Correa, Pedullà non ha mezzi termini sulla sua stagione

LA SPERANZA – Come noto, se il Marsiglia dovesse vincere l’Europa League (stasera è l’andata delle semifinali) sarà automatico l’obbligo di riscatto a dodici milioni, unica speranza per vedere la sua cessione. Alfredo Pedullà però non è d’accordo con questo scenario, viste le avversarie: «Correa stagione voto 0,5, stagione inguardabile quella di Correa. E sono generoso. Io spero che, con tutto il rispetto per i soldi che arriverebbero nelle casse dell’Inter, sia un’italiana a vincere l’Europa League».