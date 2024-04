Correa, il riscatto del Marsiglia scappa: per l’Inter solo una salvezza

La stagione orribile di Correa prosegue, ma pure quella del Marsiglia. Ieri il Tucu è tornato in campo, ma non è riuscito a invertire la situazione. E per l’Inter le cose precipitano.

IMPOSSIBILE – Il riscatto di Joaquin Correa da parte del Marsiglia diventerà automatico in caso di qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Restano sei partite di Ligue 1 per l’OM e l’obiettivo è pressoché irraggiungibile: dieci punti di distacco dal terzo e quarto posto, occupati dal Lille (che ha vinto ieri 3-1 proprio contro il Marsiglia) e dal Monaco (che domani alle 17.05 deve giocare col Rennes). La terza sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Jean-Louis Gasset suona come una sentenza per le speranze dell’Inter, che ora dovrà sperare altro.

ULTIMA SPIAGGIA – Per il riscatto di Correa c’è una sola speranza: che il Marsiglia vinca l’Europa League. Dove però ci sono le tre italiane, il Bayer Leverkusen imbattuto in stagione e il Liverpool: difficile. Giovedì l’andata dei quarti contro il Benfica, un doppio confronto che ora diventa prioritario. Ma la sensazione è che quei tredici milioni del riscatto stiano ormai sfumando. Anche perché va escluso che il Marsiglia eserciti il diritto di riscatto, dato che il rendimento è pessimo. Ieri Correa si è rivisto dopo un mese, giocando gli ultimi sette minuti più recupero. Ma si è fatto notare solo per una punizione calciata alta: sedici presenze, dieci in Ligue 1 e sei in Europa League, con zero gol. Tanto che, in settimana, in Francia c’è chi lo ha definito un flop monumentale.