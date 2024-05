Globe Soccer Awards 2024, definita la shortlist! In tre per l’Inter

I Globe Soccer Awards, per quanto riguarda l’edizione europea, si terranno il 28 e 29 maggio in Costa Smeralda. Per l’evento, è uscita oggi la shortlist con l’Inter che figura con tre nomi.

ULTIMO PASSO – Si è completata la fase delle votazioni per i Globe Soccer Awards edizione Europa. Dopo i primi nominati, definita la shortlist. Erano quattro i tesserati dell’Inter, ma ora scendono a tre: “scartati” Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, resta solo Lautaro Martinez come miglior giocatore più Simone Inzaghi come miglior allenatore e la società come miglior club. Di seguito tutti i nominati e le categorie.

GLOBE SOCCER AWARDS 2024 – LA SHORTLIST

MIGLIOR CLUB MASCHILE

Arsenal (Inghilterra)

Atalanta (Italia)

Barcellona (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Girona (Spagna)

Inter (Italia)

Manchester City (Inghilterra)

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Sporting CP (Portogallo)

MIGLIOR CLUB FEMMINILE

Barcellona (Spagna)

Chelsea (Inghilterra)

Lione (Francia)

Manchester City (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Roma (Italia)

MIGLIOR ALLENATORE

Xabi Alonso (Spagna – Bayer Leverkusen)

Ruben Amorim (Portogallo – Sporting CP)

Carlo Ancelotti (Italia – Real Madrid)

Mikel Arteta (Spagna – Arsneal)

Gian Piero Gasperini (Italia – Atalanta)

Josep Guardiola (Spagna – Manchester City)

Simone Inzaghi (Italia – Inter)

Míchel (Spagna – Girona)

Thiago Motta (Italia – Bologna)

Xavi (Spagna – Barcellona)

MIGLIOR GIOCATORE

Jude Bellingham (Inghilterra – Real Madrid)

Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

Antoine Griezmann (Francia – Atlético Madrid)

Serhou Guirassy (Guinea – Stoccarda)

Erling Haaland (Norvegia – Manchester City)

Harry Kane (Inghilterra – Bayern Monaco)

Lautaro Martinez (Argentina – Inter)

Kylian Mbappé (Francia – PSG)

Rodrigo (Spagna – Manchester City)

Mohamed Salah (Egitto – Liverpool)

Bernardo Silva (Portogallo – Manchester City)

Vinicius Junior (Brasile – Real Madrid)

MIGLIOR GIOCATORE EMERGENTE

Jude Bellingham (Inghilterra – Real Madrid)

Eduardo Camavinga (Francia – Real Madrid)

Pau Cubarsì (Spagna – Barcellona)

Rico Lewis (Inghilterra – Manchester City)

Kobbie Mainoo (Inghilterra – Manchester United)

Jamal Musiala (Inghilterra – Bayern Monaco)

Joao Neves (Portogallo – Benfica)

Cole Palmer (Inghilterra – Chelsea)

Lamine Yamal (Spagna – Barcellona)

Warren Zaire-Emery (Francia – PSG)