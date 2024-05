Allegri si sfoga, insulta e saluta? Clamorosa ipotesi alla Juventus

Allegri ieri ha dato spettacolo durante e dopo la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus. Un comportamento molto sopra le righe, come evidenziato più volte, e che può avere degli sviluppi immediati. Già a partire dalla giornata di oggi.

IL CASO DI GIORNATA – Il nome sulla bocca di tutti oggi è quello di Massimiliano Allegri. Che è riuscito a far passare in secondo piano il fatto che la Juventus, dopo tre anni, abbia rivinto un trofeo con la conquista della Coppa Italia. Questo per il suo clamoroso sfogo al momento dell’espulsione, per proteste all’indirizzo degli arbitri. Seguito, come segnalato stamattina, da un diverbio più che acceso con Guido Vaciago, direttore del quotidiano Tuttosport. Ma c’è di più, perché il comportamento di Allegri ora è al centro delle valutazioni della Juventus. Con la possibilità che la finale di Coppa Italia ieri contro l’Atalanta possa addirittura essere la sua ultima in bianconero.

Allegri lascia subito la Juventus: valutazioni in corso

SVILUPPI CLAMOROSI – Ha del grosso la notizia appena lasciata da Sky Sport: la seconda esperienza di Allegri sulla panchina della Juventus può essere già finita. La reazione dell’allenatore bianconero, nelle interviste e durante la premiazione ieri all’Olimpico, non hanno certo fatto piacere alla dirigenza. Che sta valutando se chiudere il rapporto con il tecnico già nella giornata di oggi, con un anno e una quarantina di giorni d’anticipo sulla fine del contratto sottoscritto con decorrenza luglio del 2021. Se ne riparlerà nelle prossime ore, ma al momento si sta pensando a questa soluzione. Con un’interruzione anticipata del rapporto con Allegri (nello specifico esonero). Da capire, nel caso, chi andrà in panchina nelle ultime due giornate di Serie A, con la Juventus già qualificata alla prossima Champions League. Con Thiago Motta a ora unico candidato per diventare il successore di Allegri.