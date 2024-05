FOTO – Gatti soffre ancora l’autogol: festeggia ‘contro’ l’Inter

Gatti ieri ha vinto il suo primo trofeo da professionista, la Coppa Italia nella finale Atalanta-Juventus. E nei festeggiamenti, come spesso capita in casa bianconera, non si è negato un qualcosa contro l’Inter.

LA REAZIONE – Ricordate la stagione di Federico Gatti? Più volte, soprattutto nel corso del girone d’andata il difensore della Juventus aveva risolto le partite per la squadra di Massimiliano Allegri, con delle orribili vittorie di corto muso che tenevano i bianconeri aggrappati in testa. Poi, il 4 febbraio, l’autogol (suo secondo stagionale dopo quello grottesco all’andata col Sassuolo) che ha deciso lo scontro diretto Inter-Juventus. La partita dove i bianconeri si sono definitivamente staccati in classifica, sprofondando fino al quarto posto e al -25 attuale dalla capolista. Ma Gatti quella serata dimostra di non averla superata, visto quanto emerge dalla finale di Coppa Italia di ieri.

Gatti e la foto con la sciarpa “contro” l’Inter dopo Atalanta-Juventus

LA FOTO – Quella che vedete sopra, e che sta circolando sui social, è una foto che ritrae Gatti mentre festeggia la vittoria della Coppa Italia della Juventus con una sciarpa con scritto “Inter ti odio”. Esposta sotto il settore dove erano presenti i tifosi bianconeri ieri all’Olimpico. Vero: ormai è sdoganato come, durante i festeggiamenti, ci siano dei momenti (spesso sollecitati dai tifosi con cui hanno a che fare) in cui si va “contro” le rivali storiche. C’è cascato Denzel Dumfries nella festa scudetto in pullman, col famoso striscione sul “cane” Theo Hernandez, mentre Henrikh Mkhitaryan si era fatto spiegare il significato e l’aveva reso al mittente. Ora è toccato a Gatti: difficile che porti a un’indagine della Procura Federale, come avvenuto con Dumfries, anche perché non ci sono insulti specifici. Ma la sensazione che a Gatti quell’autogol non sia passato affatto rimane forte eccome. E anche lo scudetto diventato dell’Inter…