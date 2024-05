Inter-Lazio, Inzaghi torna all’antico? Gli indizi di formazione

Inter-Lazio domenica alle 18 sarà la grande festa scudetto. Da onorare al meglio, visto che si tratta pur sempre di una partita ufficiale. Per questo da Inzaghi arrivano degli indizi di formazione.

LE PREFERENZE – Le due trasferte che hanno preceduto Inter-Lazio, contro Sassuolo e Frosinone, hanno avuto il turnover come grande tema di formazione per Simone Inzaghi. Non certo felice quello di Reggio Emilia, di gran lunga superiore quello dello Stirpe anche come impatto dei subentrati. Ma ora, per domenica, si va verso il ritorno all’antico. Ossia i titolarissimi, quelli che hanno conquistato il ventesimo scudetto e la seconda stella. Il motivo è presto detto: l’Inter deve fare al meglio l’ultima partita in casa della stagione, quella contro la Lazio, anticipando con un bel risultato il momento in cui capitan Lautaro Martinez alzerà la coppa per la conquista dello scudetto. Un cerimoniale che sarà poi seguito dal concerto al Meazza.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – Si va quindi sulla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco, dopo aver orchestrato lo 0-5 a Frosinone venerdì scorso. Sulle fasce Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries a destra, a sinistra c’è Federico Dimarco fra i grandi protagonisti dello scudetto in tutta la stagione. A centrocampo il terzetto titolare, col ritorno di Henrikh Mkhitaryan (dopo il primo riposo del 2024 a Frosinone) e Hakan Calhanoglu assieme a Nicolò Barella. In difesa, davanti a Yann Sommer, riecco Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard braccetti con l’altro ex di Inter-Lazio Stefan de Vrij in mezzo. Anche se bisogna capire se Francesco Acerbi, dato in miglioramento dopo la pubalgia, potrà nel caso avere almeno una presenza in panchina. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lazio: Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.