Globe Soccer Awards, Inter candidata in tre categorie! I nomi in lizza

Il Globe Soccer Awards annuncia la nuova versione europea, con una meta tutta italiana. Fra i rinomati nomi in lizza per i premi c’è anche l’Inter, candidata in ben tre categorie. Ecco tutte le informazioni e volti in questione.

EDIZIONE – L’International Globe Soccer Awards approda in Italia, con una versione tutta europea. Dopo aver ricevuto le candidature anche nel 2023, con la classica cerimonia tenutasi a Dubai, il nome dell’Inter viene riconfermato anche nell’edizione europea del 2024. La premiazione è in programma a breve – il prossimo 28/29 maggio – e si svolgerà avrà come scenografia la splendida Costa Smeralda della Sardegna.

CANDIDATURE – Nella nuovissima edizione europea del Globe Soccer Awards l’Inter si candida in ben tre categorie su cinque, con diversi volti del team nerazzurro. Innanzitutto, il club interista è nella lista, insieme ad altre 14 rinomate squadre, per competere per il premio di “Miglior club maschile”. Spunta, poi, il nome del condottiero della rosa dello scudetto, Simone Inzaghi, candidato con altri quattordici tecnici, per il riconoscimento di “Miglior allenatore”. Passando, invece, al premio “Miglior giocatore”, sono addirittura tre i calciatori nerazzurri in lizza. Il nome Inter, dunque, resta escluso solo dalla categoria “Miglior club femminile” e “Miglior giocatore emergente”. Di seguito i restanti candidati nelle tre categorie in cui è presente anche il club nerazzurro.

GLOBE SOCCER AWARDS 2024 – CANDIDATI MIGLIOR CLUB MASCHILE

Arsenal (Inghilterra)

Atalanta (Italia)

Barcellona (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Brest (Francia)

Girona (Spagna)

Inter (Italia)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Monaco (Monaco)

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Sporting (Portogallo)

GLOBE SOCCER AWARDS 2024 – CANDIDATI MIGLIOR GIOCATORE

Alessandro Bastoni (Italia – Inter)

Jude Bellingham (Inghilterra – Real Madrid)

Hakan Calhanoglu (Turchia – Inter)

Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

Antoine Griezmann (Francia – Atlético Madrid)

Alex Grimaldo (Spagna – Bayer Leverkusen)

Serhou Guirassy (Francia/Guinea – Stoccarda)

Erling Haaland (Norvegia – Manchester City)

Mats Hummels (Germania – Borussia Dortmund)

Harry Kane (Inghilterra – Bayern Monaco)

Joshua Kimmich (Germania – Bayern Monaco)

Toni Kroos (Germania – Real Madrid)

Lautaro Martínez (Argentina – Inter)

Kylian Mbappé (Francia – PSG)

Cole Palmer (Inghilterra – Chelsea)

Rodrigo (Spagna – Manchester City)

Bukayo Saka (Inghilterra – Arsenal)

Mohamed Salah (Egitto – Liverpool)

Bernardo Silva (Portogallo – Manchester City)

Vinicius Junior (Brasile – Real Madrid)

GLOBE SOCCER AWARDS 2024 – CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE

Xabi Alonso (Spagna – Bayer Leverkusen)

RUben Amorim (Portogallo – Sporting Lisbona)

Carlo Ancelotti (Italia – Real Madrid)

Mikel Arteta (Spagna – Arsneal)

Unai Emery (Spagna – Aston Villa)

Luis Enrique (Spagna – PSG)

Gian Piero Gasperini (Italia – Atalanta )

Josep Guardiola (Spagna – Manchester City)

Sebastian Hoeness (Germania – Stoccarda)

Simone Inzaghi (Italia – Inter)

Míchel (Spagna – Girona)

Thiago Motta (Italia – Bologna)

Edin Terzic (Germania – Borussia Dortmund)

Thomas Tuchel (Germania – Bayern Monaco)

Xavi (Spagna – Barcellona)