Sassuolo-Inter, Inzaghi stravolge l’undici? La probabile formazione!

Tra due giorni l’Inter sarà ospite sul campo del Sassuolo per la partita della trentacinquesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi cambierà qualcosa. La probabile formazione.

ANTIVIGILIA − L’Inter ieri pomeriggio è ritornata al lavoro per preparare la sfida contro il Sassuolo. I campioni d’Italia, in queste ultime quattro partite, potranno dedicarsi anche a delle rotazioni per dare minutaggio a chi ha giocato di meno in questa stagione. Già l’allenamento di ieri ha dato qualche indicazione in merito. Simone Inzaghi, il cui obiettivo sarà anche superare il record di punti assoluto dell’Inter di Roberto Mancini (97), cambierà diverse pedine ma non stravolgerà del tutto la squadra. In difesa, potrebbe rivedersi Bisseck, a completare l’assetto arretrato con de Vrij e Bastoni. Ieri, Acerbi si è allenato a parte. Probabilmente oggi ritornerà. A centrocampo reclamano spazio Dumfries, assente col Torino per squalifica, ma anche Frattesi. Da capire chi lascerà il posto al centrocampista italiano: se Barella o Mkhitaryan. A sinistra, occhio a Buchanan e Carlos Augusto, che provano ad insidiare Dimarco. In avanti, Lautaro Martinez dovrebbe giocare dal 1′. Presumibilmente in coppia con Arnautovic.

Sassuolo-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

PROBABILE − Dunque, il tecnico interista dovrebbe fare rispetto al match contro il Torino circa cinque cambi. Ovviamente, i prossimi due allenamenti daranno più indicazioni in merito, ma oggi è possibile ipotizzare questa probabile formazione per la sfida che si giocherà sabato sera alle 20.45 al Mapei.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.