Caressa ‘consiglia’ l’Inter: «Gudmundsson? Occhio ad una cosa!»

Caressa parla dell’islandese Gudmundsson, giocatore del Genoa che piace molto all’Inter. L’islandese è finito nei radar nerazzurri.

SVILUPPO TATTICO − Fabio Caressa sul suo canale YouTube non può che promuovere Albert Gudmundsson, giocatore del Genoa che piace tantissimo all’Inter: «Gudmundsson? Stagione fuori dall’ordinario e devo dire che è la seconda. Si è adattato perfettamente al livello della Serie A, dopo aver fatto benissimo in Serie B. E occhio perché i giocatori del Nord Europa hanno avuto uno sviluppo tattico per diventare decisivi anche in altri campionati. Mi piace per questo e non solo per la continuità nel segnare dei gol».