Lautaro Martinez e Barella, rinnovi in vista con l’Inter? Indizio pesante!

Lautaro Martinez e Barella, assieme a Dumfries, sono i due principali rinnovi che l’Inter deve discutere a breve. Sulla loro posizione, oggi è arrivato un indizio su come si potrà concludere la trattativa.

I NOMI – La scadenza del contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella non è vicina ma nemmeno lontanissima: il loro legame è fino al 30 giugno 2026. L’Inter sta lavorando per far sì che arrivi un prolungamento, con il rinnovo che li blinderebbe rendendoli ancor più dei simboli di questo ciclo. Se la situazione principale rimane quella di Denzel Dumfries, che ha un anno residuo e senza un accordo sarebbe preferibile cederlo nel prossimo calciomercato per non rischiare di perderlo a parametro zero nel 2025, per il resto ci sarà più tranquillità. Ma su Lautaro Martinez e Barella arrivano delle indicazioni che fanno ben sperare.

Lautaro Martinez e Barella, l’anticipazione sui rinnovi con l’Inter

LA CERTEZZA – A dare buone notizie è Javier Zanetti, nella lunga intervista rilasciata ad Alessandro Alciato per Storie di Serie A. Queste le parole del vice president sul mercato: «L’intenzione è che la squadra rimanga tale, tutti vogliono restare all’Inter. C’è una base molto forte. Entrate? Dipende dalle opportunità, che anche il mister valuterà, sempre rimanendo nei nostri parametri. Joshua Zirkzee? Grandissimo campionato: giovane, talentuoso, intelligente, un giocatore così servirebbe a tutte le grandi squadre. Vediamo se si presenta questa opportunità, un pensierino magari lo potremmo fare se si presentasse. Avremmo tre attaccanti giovani e forti. Rinnovi di Lautaro Martinez e Barella? Al 100%, sì. C’è questa predisposizione a continuare insieme».