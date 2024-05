Juric: «Piaciuto tanto il Torino con l’Inter! Vedi il primo tempo»

Juric non è deluso per la prestazione del Torino nella partita persa 2-0 contro l’Inter. In vista del match di domani col Bologna, l’allenatore croato vuole ripartire da quanto si è visto domenica al Meazza.

RIPARTENZA – Domani il Torino apre il prossimo turno di Serie A alle 20.45 col Bologna. Ivan Juric riparte dagli accorgimenti tattici visti a Milano: «Difesa a tre o a quattro? Vedremo. A me è piaciuto tanto il Torino contro l’Inter, il primo tempo penso di un livello molto alto. Abbiamo concesso pochissimo, creando più di loro. Sicuramente è un’opzione valida anche per il futuro. Per me la stagione è un grande successo, quando arrivi nella parte sinistra è sempre importante. Se abbiamo toccato dei picchi di gioia no, però ti ricordo dove eravamo. Bisogna stare attenti con le parole, penso che la squadra abbia delle energie per finire bene».

Juric e il messaggio sulla preparazione di Inter-Torino

VITTORIE DA RAGGIUNGERE – A Juric non piace che si parli di squadra senza più stimoli e con l’Europa lontana: «La squadra gioca a Torino e ogni volta è una grande opportunità, difende una maglia importante. Queste cose bastano come motivazioni, voglia di fare e tutto. Non mi pongo questo problema. Ogni volta abbiamo problematiche: giocatori in scadenza, chi è in prestito che magari qualcuno vuole andare via. Però arriva la partita o l’allenamento, la gente si allena forte e si prepara a una partita come contro l’Inter al massimo, volendo fare il massimo. Altri discorsi non esistono. Poi se succede qualcosa che io noto reagisci e lo vai a risolvere, però non lo vedo: la squadra è sul pezzo, come sempre».