Inter, è il momento di votare il migliore di ottobre: i quattro nominati

Terminato il mese di ottobre e le sue (tante) partite, è arrivato il momento in casa Inter di votare il giocatore migliore del mese. Sono quattro i candidati per il premio, che decideranno i tifosi con i loro voti

MIGLIORE DEL MESE – Tante le partite giocate a ottobre dall’Inter. Un mese aperto con il trionfo per 4-0 sulla Stella Rossa nella seconda giornata della UEFA Champions League e conclusosi con lo 0-3 di Empoli del 30 ottobre. In mezzo le vittorie contro il Torino (3-2), la Roma (0-1), gli Young Boys (0-1) e il pareggio contro la Juventus per 4-4. Insomma, un mese decisamente positivo nonostante il risultato contro i bianconeri in casa, più che altro per il modo in cui è maturato. Con un novembre apertosi nello steso modo grazie alle due vittorie contro il Venezia e contro l’Arsenal, in attesa del big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli del grande ex Antonio Conte, in attesa, poi, della sosta per le nazionali.

Inter, tante vittorie a ottobre. Ora le votazioni per il miglior giocatore: quattro candidati al premio

I CANDIDATI – I tifosi possono ora scegliere il Man of the Month, ovvero il miglior giocatore del mese di ottobre. E sono quattro i candidati: spiccano i due attaccanti Marcus Thuram (autore dei gol contro Torino e Young Boys) e Lautaro Martinez (decisivo contro la Roma e contro il Venezia, oltre al gol della tranquillità segnato all’Empoli). Con loro anche Federico Dimarco, una vera macchina sforna-assist e spesso decisivo grazie alle sue grandi prestazioni sulla fascia sinistra, e Nicolò Barella, rientrato contro la Roma dopo un infortunio muscolare e che ha fornito le sue solite prestazioni di quantità e qualità al centro del campo. Insomma, una scelta difficile. E voi per chi voterete?