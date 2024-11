Non solo Conte. Lukaku torna a San Siro da avversario

Romelu Lukaku è pronto a tornare a Milano con la maglia di un’avversario. L’anno scorso fu con la maglia della Roma, adesso invece quella del Napoli insieme ad Antonio Conte e a Matteo Politano.

PASSATO – Se da un lato Romelu Lukaku è stato fondamentale per la vittoria dello scudetto nel 2021 con Antonio Conte, allo stesso tempo l’attaccante belga è stato rimpiazzato da Marcus Thuram per le stagioni successive. L’attaccante francese, che era arrivato per fare da spalla proprio a Lukaku, nell’estate dell’anno scorso si è ritrovato a fare l’attaccante titolare insieme a Lautaro Martinez. Adesso Romelu Lukaku tornerà in campo da avversario. La sfida tra Inter e Napoli non sarà affatto delicata con le due squadre che hanno la grande occasione di scappare e prendere subito il largo in caso di vittoria.

Lukaku torna a San Siro da avversario. E l’Inter si prepara

RITORNO – Chi sarà al centro dell’attenzione, oltre ad Antonio Conte che ha chiuso il suo rapporto con l’Inter in maniera abbastanza serena e solare, sarà proprio Romelu Lukaku. L’attaccante belga nell’estate di due anni fa ha tradito sia Lautaro Martinez che i compagni per poi abbracciare le avance della Roma. Per Lukaku sarà infatti il secondo ritorno da avversario a San Siro. La prima volta lo scorso anno con la maglia dei giallorossi. Al suo ingresso a San Siro fu accolto da fischi. Probabilmente domenica non sarà da meno. Con i tifosi nerazzurri che proveranno a infuocare lo stadio così da dare la giusta carica a Simone Inzaghi e ai suoi compagni.