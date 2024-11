Conte, rieccoti! Inter-Napoli per una speciale ‘prima volta’

Antonio Conte è pronto a tornare a San Siro da avversario in occasione di Inter-Napoli. Il tutto dopo aver lasciato la panchina nerazzurra come un fulmine a ciel sereno dopo aver conquistato il diciannovesimo scudetto della storia del club. Una speciale ‘prima volta’.

RITORNO IMPORTANTE – Inter-Napoli non sarà una partita normale. Non solo perché è già un crocevia importantissimo per la corsa allo scudetto, ma anche per il ritorno sia di Romelu Lukaku (già avvenuto anche lo scorso anno con la maglia della Roma) sia di Antonio Conte. Per il tecnico sarà una speciale prima volta. Infatti è per lui il primo ritorno a San Siro da avversario dopo lo scudetto vinto nella stagione 2020-2021, il numero diciannove del club nerazzurro. Sulla panchina del Tottenham, infatti, il tecnico non ha mai avuto modo in Champions League di affrontare l’Inter da ex: un ritorno a San Siro sì, ma contro il Milan. In una sfida che lo vide uscire sconfitto ed eliminato agli ottavi di finale.

Antonio Conte, per Inter-Napoli un ritorno che sa di ‘prima volta’. Attesa per l’accoglienza

ATTESA – Da capire quella che sarà l’accoglienza che i tifosi nerazzurri riserveranno ad Antonio Conte. Da una parte in molti ancora sono nostalgici delle sue stagioni sulla panchina della squadra. Ma in tanti non hanno nemmeno dimenticato il modo in cui aveva lasciato. Lo stesso tecnico, parlando in vista di Inter-Napoli, ha espresso le sue emozioni e la sua attesa nel ritorno in un posto dove, a detta sua, è inevitabile che possano tornare alla mente tanti ricordi e tante emozioni. Detto questo, dopo il fischio d’inizio, non ci sarà spazio per altro che per la voglia di vincere. E lo sa bene Simone Inzaghi, che ha preso proprio il posto di Conte e ha portato l’Inter a vincere numerosi trofei, a disputare una finale di Champions League e a conquistare la tanto desiderata seconda stella con il ventesimo scudetto della scorsa stagione.