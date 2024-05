Graziani: «Oaktree-Inter, segnale forte! Elliott? Il Milan era in situazione disastrosa»

Graziani parla di Inter e Milan e della differenza tra il fondo Oaktree e quello Elliott nel momento del loro avvento nei club.

DIFFERENZA − Francesco ‘Ciccio’ Graziani, in collegamento su Radio Sportiva, ha risposto alla domanda di un tifoso del Milan che decantava una disparità di trattamento della stampa tra Inter e Milan in merito al reciproco cambio di proprietà tra Eliott e Oaktree: «Ricordiamoci che il Milan quando fu assorbito dal fondo Elliott era in una situazione finanziaria disastrosa, l’Inter nel tempo ha rimesso in parte abbastanza bene i conti dal punto di vista debitorio e, nonostante questo, Zhang è riuscito a riportare lo scudetto a Milano. Qui si parla di alta finanza: una società non restituisce un prestito e purtroppo perde quella proprietà. La preoccupazione del tifoso è: ma questo fondo è pronto a portare avanti progetti che c’erano in precedenza prima che loro acquisissero questa società. Già segnale però forte: non si tocca nessun dirigente».