Inter, non solo mercato: con Oaktree altro programma da definire

Il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree non andrà a impattare soltanto sulle strategie di calciomercato per l’Inter. Bisognerà infatti definire anche un importante programma, ovvero quello relativo alle amichevoli di preparazione alla prossima stagione.

PRECAMPIONATO – Il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree porta inevitabilmente aria di cambiamento. Non tanto nelle trattative contrattuali e di mercato – che sono già ampiamente avviate grazie al sempre ottimo lavoro della dirigenza – ma per quanto riguarda programmi logistici e di campo. L’esempio più lampante riguarda il piano per l’estate, con la preparazione in vista della prossima, lunghissima, stagione. Che l’Inter deve ora capire come organizzare.

Inter, con Oaktree niente tournée in Cina? Piano precampionato da studiare

TOURNÉE – Con Steven Zhang alla guida dell’Inter, il club aveva in programma proprio una tournée in Cina, con partenza fissata per fine luglio. Il tutto con due amichevoli di prestigio contro Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Solo piani, dal momento che la società non aveva ancora ufficializzato il tutto. E per fortuna, visto il cambio di proprietà con l’ingresso di Oaktree a partire dalla giornata di oggi. Resta da capire se per la nuova proprietà il programma della tournée in Cina possa andare bene, ma non è da escludere che si punterà a questo punto a restare in Italia.

RITIRO – Il ritiro estivo, come negli ultimi anni, dovrebbe infatti svolgersi ad Appiano Gentile. Il tutto prima di una serie di amichevoli che, chiaramente, dovranno essere organizzate per prepararsi al meglio in vista del prossimo anno, che si preannuncia già parecchio impegnativo. Tenendo anche in considerazione il fatto che, complici Europei e Copa America, l’Inter di Simone Inzaghi avrà ben pochi elementi a disposizione all’inizio del ritiro. In ogni caso ci sarà tutto il tempo tra lo staff di campo e Oaktree quelle che potranno essere le strategie per arrivare ai blocchi di partenza della stagione 2024-2025 nel migliore dei modi. Con l’obiettivo, su tutti, di riconfermarsi campioni d’Italia.