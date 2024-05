Calhanoglu, dedica commovente per l’addio a Zhang

Non solo Federico Dimarco: anche Hakan Calhanoglu ha voluto dedicare un saluto speciale all’ormai ex presidente dell’Inter Steven Zhang, con parole che sono davvero commoventi.

DEDICA – È un giorno a suo modo storico quello di oggi, con la proprietà dell’Inter che passa ufficialmente dalla famiglia Zhang – proprietaria del club per quasi otto anni, dopo l’ingresso nel 2016 – al fondo californiano Oaktree. Ed è anche una giornata di saluti da parte dei calciatori nerazzurri, che proprio con Steven Zhang hanno condiviso i dolori, ma soprattutto le gioie delle ultime stagioni. Ne è un esempio Hakan Calhanoglu, che ha voluto dedicare un commovente messaggio all’ormai ex presidente.

Calhanoglu, la dedica e i ringraziamenti per Steven Zhang

FIDUCIA – Hakan Calhanoglu, nel suo messaggio, ha voluto recuperare la foto di una delle sue dirette dopo la vittoria del ventesimo scudetto in faccia al Milan. Con lo stesso Steven Zhang protagonista. Il tutto condito da dei ringraziamenti speciali per chi ha trovato proprio nell’Inter la sua nuova famiglia: “Gli addii non sono mai facili, ma questo è uno di quelli davvero difficili. Presidente, grazie per avermi dato fiducia quando nessun altro lo ha fatto. Ciò che abbiamo vissuto e raggiunto insieme avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro“.

LEGAME INDISSOLUBILE – Insomma, adesso si apre una nuova era per l’Inter, che bisognerà capire dove porterà. Ma quel che è certo è che per tanti giocatori, il legame creatosi con Steven Zhang era decisamente indissolubile. Così come per i tifosi, con la Curva Nord che ha invitato l’ormai ex presidente di nuovo a San Siro, una volta che potrà lasciare la Cina dopo aver risolto i problemi personali che gli hanno impedito di tornare in Italia nell’ultimo anno. Nel mentre, dai giocatori arrivano i ringraziamenti e i saluti. Compreso Hakan Calhanoglu.