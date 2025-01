Inzaghi: «Acerbi? Ecco quando tornerà! Frattesi mai chiesto addio»

Simone Inzaghi ha parlato al termine della partita di Champions League tra Sparta Praga e Inter, vinta dai nerazzurri per 0-1. Il tecnico ha risposto anche a qualche domanda di mercato e in particolare sulla situazione di Acerbi e Frattesi.

CHAMPIONS LEAGUE E MERCATO – L’Inter ha sbancato il Letna di Praga grazie alla rete di Lautaro Martinez e nel post partita Simone Inzaghi ha parlato di ciò che manca per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Al contempo, l’allenatore ha risposto pure alle domande sul mercato e in particolare su Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Queste le sue parole: «Tutto nelle nostre mani, per la qualificazione manca quel punto che ci farebbe fare cose straordinarie. Vedere l’Inter lì davanti sarebbe una bellissima soddisfazione, vedendo anche le altre big in difficoltà e fuori. Buchanan e Acerbi? Acerbi sta lavorando e presto tornerà: tra una settimana, dieci giorni sarà con noi e giocherà come ha sempre fatto nel modo giusto. Io mi tengo questi giocatori, capisco che qualcuno vuole giocare di più, ma avranno il loro spazio visto le tante partite. Ci sono tante gare, 48 ore fa eravamo in campo con l’Empoli, tra 36 ore in viaggio con il Lecce, poi altra partita di Champions League. Frattesi non ha mai chiesto di andare via? Assolutamente no!».