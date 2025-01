Sparta Praga-Inter 0-1 di misura, la decide Lautaro Martinez!

Termina 0-1 Sparta Praga-Inter, sfida valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-1

GOL ANNULLATO – Rientra meglio lo Sparta Praga nella ripresa, con ritmi alti e un pressing forsennato a mettere in difficoltà l’Inter. Al 55′ è ancora Birmancevic a rendersi pericoloso con una conclusione dal lato sinistro dell’area, bravo Sommer a deviare in angolo. Al 62′ sono però i nerazzurri ad andare in rete: azione magistrale con Dimarco liberato dietro alla difesa, tocco per Dumfries che in diagonale fa 0-2. Dopo un lungo check, però, il direttore di gara annulla per fuorigioco. Minuto 69, ancora Inter pericolosa: Thuram fa ripartire una ripartenza gestita bene da Frattesi che mette in mezzo per Lautaro Martinez, murato però al momento della conclusione.

VITTORIA DI MISURA – Nel finale lo Sparta Praga prova a cercare disperatamente il gol del pareggio, con tanto pressing e tanta corsa, con un’Inter anche spesso abbastanza imprecisa specialmente negli ultimi 20 metri. A ridosso del recupero la compagine nerazzurra prova a gestire il risultato con tanto possesso palla. Una strategia che si rivela vincente, con un solo piccolo rischio nel finale quando Vitik riceve palla in area da rimessa laterale, ma Carlos Augusto lo chiude alla grande. E finisce così 0-1, con l’Inter ora a un passo dalla qualificazione tra le prime otto della Champions League.

SPARTA PRAGA-INTER 0-1

Gol: Lautaro Martinez al 12′