Inzaghi: «Percorso Inter mi rende orgoglioso! Contento per Lautaro Martinez»

Inzaghi dopo Sparta Praga-Inter terminata sul punteggio di 0-1 in Champions League, commenta con grande soddisfazione. Le sue dichiarazioni a Inter TV.

SERVIVA IL RISULTATO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Sparta Praga-Inter: «Giocavamo contro una squadra fisica, i ragazzi sono stati bravissimi. Ho fatto i complimenti a tutti, nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Il secondo gol non ci ha permesso di vivere bene gli ultimi venti minuti, però la squadra è rimasta molto bene in partita. Calcoli per l’ultima? Entrare nelle prime quattro sarebbe motivo di grande orgoglio, non è scontato quello che stiamo facendo. Il futuro è nelle nostre mani, sarà una partita molto impegnativa contro il Monaco».

Lautaro Martinez sempre più protagonista per l’Inter

CONTINUITÀ – Mister Inzaghi commenta con grande soddisfazione la prestazione del capitano: «Lautaro Martinez per noi è importantissimo, è il nostro capitano. Ero contentissimo di lui e delle sue prestazioni anche prima di questo periodo, chiaramente sono molto felice per lui e per la squadra. Dobbiamo continuare in questo modo».