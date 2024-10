Inter-Verona Primavera 1-1, male Topalovic! Manca un rosso

Inter-Verona Primavera termina sul risultato di 1-1. Dopo il primo tempo, la sfida delle 13 al Konami Youth Development Centre di Milano termina in pareggio, ma i nerazzurri hanno da recriminare un mancato rosso. Non bene la prestazione di Topalovic in campo. Il racconto del secondo tempo.

RECUPERATI – L’Inter Primavera non riesce a portare a casa la vittoria contro il Verona, fermandosi sull’1-1 al termine di una partita che ha visto un calo di concentrazione e un episodio controverso in campo. Dopo il vantaggio del primo tempo grazie al rigore di Giacomo De Pieri, la squadra di Zanchetta non è riuscita a mantenere il controllo. Il secondo tempo si apre con un cambio forzato per l’Inter. Zanchetta, infatti, è costretto a sostituire De Pieri, autore del gol dell’1-0, a causa di un problema fisico, inserendo Mosconi. Al 52′ arriva il pareggio del Verona, firmato da Agbonifo. Un cross ben calibrato dalla sinistra ha sorpreso la difesa dell’Inter: Topalovic, in ritardo nella marcatura, si è fatto superare dall’attaccante veronese, che di testa ha battuto il portiere Calligaris senza possibilità di intervento. Un errore costoso per Topalovic, che è apparso spesso in difficoltà e lontano dalle aspettative che lo avevano accompagnato al suo arrivo in estate. La sua prestazione, insufficiente sotto diversi aspetti.

PAREGGIO – Le difficoltà dell’Inter non si sono fermate al gol subito. Al 56′, Kurti, già ammonito, ha commesso un fallo al limite dell’area. Le proteste nerazzurre sono state veementi, dato che l’intervento del difensore avrebbe meritato un secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione. Nel tentativo di riportare l’Inter in vantaggio, Zanchetta ha deciso di cambiare strategia negli ultimi 15 minuti, optando per un cambio di modulo. Per la prima volta in questa stagione, l’allenatore ha schierato una formazione con due punte , cercando di aumentare la pressione offensiva e cercare il gol della vittoria.

INTER-VERONA PRIMAVERA 1-1

Gol: 30′ De Pieri (I), 52′ Agbonifo (V)