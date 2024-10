LIVE Inter-Verona Primavera 1-1: Agbonifo pareggia di testa

Inter-Verona è la settima giornata del Campionato Primavera 1: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano.

74′ PALO DI AGBONIFO! Che rischio per l’Inter…

70′ Altro cartellino giallo, stavolta per De Battisti.

66′ Esce Ajayi per Mathis.

65′ Tiro di Ajayi in area di rigore, palla fuori.

63′ ANCORA QUIETO DI SINISTRO, RISPONDE MAGRO E MANDA IN CORNER.

62′ La partita ora è molto equilibrata, si entra nel vivo! Manca mezz’ora al triplice fischio.

57′ GRANDE PUNIZIONE DI QUIETO, MAGRO SI ESTENDE E LA PARA SUL SECONDO PALO!

56′ Kurti fa fallo al limite dell’area, era già ammonito! Proteste nerazzurre, manca l’espulsione clamorosamente.

Cross dalla sinistra verso l’area di rigore, Agbonifo sorprende Topalovic in marcatura e di testa schiaccia davanti a Calligaris. Il portiere non può fare niente, gol del Verona.

52′ AGBONIFO SEGNA DI TESTA!

51′ Fallo su Cocchi di Kurti, che viene subito ammonito per proteste.

48′ Cross di Cocchi, tiro di Berenbruch in area di rigore e parata di Magro! OCCASIONE IMPORTANTISSIMA.

14.05 RICOMINCIA LA PARTITA!

14.04 Entra Mosconi per De Pieri.

La squadra di Andrea Zanchetta comanda il match alla fine del primo tempo grazie al gol su calcio di rigore di Giacomo De Pieri al minuto 32. Impeccabile l’esterno dagli undici metri in una partita dalle poche occasioni da rete. Appuntamento fra un quarto d’ora per il secondo tempo LIVE di Inter-Verona Primavera.

45’+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45′ DUE MINUTI DI RECUPERO.

37′ Berenbruch recupera un pallone importante a centrocampo e dà respiro all’Inter in un momento di forte pressing del Verona.

32′ Re Cecconi in scivolata chiude un potenziale pericolo avversario: incredibile intervento del difensore!

31′ GOOOOOOOOOOOOL DI DEEEE PIERIIIIIIIIIIII!

30′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! SPINACCE SALTA MAGRO, CHE LO TOCCA SUL PIEDE SINISTRO FACENDO FALLO.

28′ Topalovic è rientrato e corre normalmente. Tutto bene per il giocatore.

26′ Anche Topalovic rimane a terra: botta alla coscia destra per il centrocampista. Staff medico in campo.

22′ Calligaris in uscita anticipa Luna e salva l’Inter dal probabile gol dell’attaccante.

19′ Entra Kurti al posto di Nwachukwu, uscito per infortunio.

17′ Problema fisico di natura muscolare per Nwachukwu. Dovrebbe esserci già un cambio.

14′ Bovo di sinistro dai 20 metri prova la conclusione che però finisce larga.

11′ OCCASIONE INTER! De Pieri corre sulla fascia, rientra e mette in mezzo di sinistro per Quieto che in mezza rovesciata sfiora il palo.

7′ Tentativo di uno-due tra Quieto e Topalovic, il centrocampista sbaglia il passaggio. Rimessa per il Verona.

5′ Cross di Quieto che diventa un tiro in porta: nessun pericolo per il portiere del Verona Magro.

1′ Colpo di testa di De Battisti al centro dell’area, Calligaris fa scivolare il pallone fuori.

13.03 INIZIA LA PARTITA

13.01 Un minuto di silenzio per celebrare la memoria di Franco Chimenti.

12.59 Le squadre entrano in campo: Inter in maglia nerazzurra, Verona in divisa bianca da trasferta.

12.56 Sarà la prima da titolare in campionato per Re Cecconi in difesa: grande conferma per il giocatore in seguito alla UEFA Youth League.

12.40 Manca poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio della gara tra Inter e Verona Primavera. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Maye, Cocchi; Topalovic, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Quieto.

A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Zarate, Lavelli, Kangasniemi, Venturini, Motta, Mosconi, Della Mora, Tigani, Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Corradi, Nwachukwu; Agbonifo, Scharner, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti; Ajayi, Luna.

A disposizione: Ravasio, Kurti, Popovic, Szimionas, De Rossi, Vapore, Jablonski, Philippe Mathis, Devoti, Barry, Monticelli.

Allenatore: Paolo Sammarco.

